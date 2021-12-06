Поезд Деда Мороза приедет в Петербург 8 января

Отправившийся в путешествие по России поезд-резиденция Деда Мороза прибудет в Петербург 8 января 2022 года.

В путь поезд отправился из Великого Устюга. Первая остановка праздничного локомотива была сделана 6 декабря в Вологде. После он поедет в Казань (15 декабря), а 31-го числа сделает остановку в Сочи. В Москву состав приедет 5 января, 6 января он посетит Псков, 7 января — Великий Новгород.

В Северной столице поезд прибудет на Витебский вокзал, после отправится в Петрозаводск (9 января), Архангельск (11 января), Мурманск (12 января). Завершится путешествие в точке отправления, Великом Устюге, 13 января.

Ретро-паровоз состоит из девяти празднично украшенных вагонов специально. Внутри есть приёмная Деда Мороза, два вагона-ресторана, сувенирная лавка, вагоны для проведения квестов и фотокупе.

Поезд Деда Мороза является совместным проектом правительства Вологодской области, ОАО "РЖД" и Всероссийского Деда Мороза.

Отметим, для того, чтобы посетить поезд лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, либо QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании, а также паспорт.