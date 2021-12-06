В РПЦ допустили возможность встречи патриарха Кирилла с Папой Римским

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион прокомментировал сведения о встрече патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, оговорившись, что ни дата, ни место пока неизвестны.

"В 20-х числах декабря запланирована моя встреча с Папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Святейшего Патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов – возможная в дальнейшем встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены", - говорится в сообщении Илариона на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

О возможной встрече Кирилла с Франциском Иларион сообщал еще в октябре. В начале декабря в ходе брифинга папа Франциск сообщил, что встретится с патриархом в обозримом будущем - ради этого он может приехать в Россию.

фото: patriarchia.ru