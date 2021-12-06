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Новости 18:18

Некачественная уборка снега в Петербурге привела к возбуждению 45 административных дел

фото ЗакС политика Некачественная уборка снега в Петербурге привела к возбуждению 45 административных дел

ГАТИ отчиталась о возбуждении 45 административных дел из-за нарушений уборки снега в Петербурге, известили в пресс-службе ведомства.

Ответственным лицам грозят штрафы от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Специалисты ГАТИ выезжали с проверкой на территории торговых центров, АЗС, дилерских центров. "Важно отметить, что собственники обязаны обеспечить не только уборку территории, но и своевременный вывоз снежных масс со своей территории", — подчеркнули в инспекции.

Кроме частных территорий ГАТИ проинспектировала состояние кровель 105 нежилых зданий федеральных учреждений, нарушения выявили в 35 объектах.

Также ГАТИ изучила состояние 97 внутриквартальных территорий, претензии у ведомства появились к 57 объектам.

Ранее, напомним, председатель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов опубликовал на сайте Change.org петицию, в которой звучит призыв к городским чиновникам организовать более тщательную уборку снега.


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