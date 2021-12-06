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Песков об отношениях России и США: Огромные авгиевы конюшни

фото ЗакС политика Песков об отношениях России и США: Огромные авгиевы конюшни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу отозвался об отношениях России с США, сравнив их с авгиевыми конюшнями.

"Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные "авгиевы конюшни" сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля надеется, что в ходе разговора президенты донесут свои обеспокоенности друг до друга и четко сформулируют свои позиции. Песков подчеркнул, что здесь важно "не предаваться каким-то таким экзальтированным, эмоциональным ожиданиям".

Вечером 7 декабря Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеозвонку. Песков отметил, что по итогам встречи Путин не планирует делать заявлений, разговор будет закрытым от журналистов и Кремль предоставит кадры начала контакта.


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