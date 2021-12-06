"Снег - мероприятие плановое": В Смольном проанализировали сугробы

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Сотрудники Смольного днем 6 декабря провели выездную проверку качества уборки дорог и остановок от снега. В троллейбусной экскурсии поучаствовали заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Гончаров и начальник управления комитета по благоустройству по комплексной уборке и содержанию дорог Вадим Мизюкин. По итогам поездки они пришли к выводу, что очистить улицы от снега затруднительно из-за автомобилистов, которые паркуют свои машины в неположенных местах.

В администрации губернатора отреагировали на негативную критику от петербуржцев и решили заявить о своей позиции через СМИ. В комитете по благоустройству мероприятие планировали как выездную инспекцию чиновников и представителей общественности качества уборки на улицах города от снега.

Троллейбус с чиновниками отправился с остановки "Гостиный двор" на Невском проспекте, где перед визитом работников правительства коммунальщики в спецовках с надписью "ГУДП "Центр" Невский проспект" предусмотрительно очистили тротуар от снега.

Проезжая по Невскому проспекту, сотрудник комблага Вадим Мизюкин обращал внимание прессы на неубранные сугробы на дорогах. Как позже заявил Мизюкин, "снег - это плановое мероприятие", но ситуацию с неубранным снегом усугубляют недобросовестные владельцы автомобилей, которые оставляют свои машины в неположенном месте, например вблизи остановок общественного транспорта. Из-за них, по мнению чиновника, снегоуборочная техника не может расчистить улицы.

Его коллега из комитета по транспорту также обратил внимание на нарушения правил парковки. Он заявил, что во время поездки насчитал десяток неправильно припаркованных автомобилей и поручил коллегам привлечь нарушителей к административной ответственности, а автомобили, оставленные в неположенном месте, будут помещены на штрафстоянку.









Также во время поездки корреспондент ЗАКС.Ру поинтересовался у представителя комблага о недавнем заторе на Московском шоссе, когда после сильного снегопада трасса замерла в многочасовых пробках, отчего сотрудники МЧС даже приняли решение разместить на участке дороги пункты обогрева. Мизюкин заявил, что ответственность лежит на собственниках близлежащих складов, из которых не могли выехать грузовики. Якобы они не подготовили свои участки к внезапным осадкам, и комитет по благоустройству не имеет к этому отношения.

- Это не зависит от движения на Московском шоссе. Машины не могли выехать со своей территории. Это частная территория. Конечно, там участвует прокуратура, администрация района… Ситуацию разрулили. Движение пошло, - рассказал Мизюкин.

Он также рассказал, что сейчас в городе в круглосуточном режиме задействовано 1060 единиц снегоуборочной техники, а за прошедшие сутки с улиц Петербурга вывезли более 50 тысяч кубометров снега.

Выездная "проверка" завершилась на Конногвардейском бульваре.

Константин Леньков