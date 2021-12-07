Экс-главу Всеволожского района Ленобласти обвинили в особо крупной растрате на 121 млн рублей

Следственный комитет предъявил бывшему главе МО "Всеволожский муниципальный район" Ленобласти Александру Соболенко обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает СК.

По версии следствия, в 2012-2013 годах Соболенко на основании обращения председателя СНТ "Осинка" вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства: на кадастровый учет была поставлена площадь в 19,9 га. Затем администрация МО и садоводство заключили договор аренды этого участка, который предполагал последующую передачу части земли льготникам, в том числе многодетным семьям.

Однако, считает следствие, Соболев постановил расторгнуть этот договор, чтобы присвоить деньги, исключив тем самым возможность предоставление участков льготникам. Ущерб оценивается в более чем 121,4 млн рублей.

В СК заявили, что дело возбуждено после рассмотрения заявления граждан, которые пришли на личный прием к главе ведомства Александру Бастрыкину. Соболев задержан и доставлен в Москву, передает 47.news. 7 декабря Басманный суд Москвы изберет ему меру пресечения.