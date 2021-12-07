"Чтобы не дома сидели спивались": В Госдуме предлагают ограничить продажу алкоголя в Новый год

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники и сделать культурные мероприятия бесплатными в это время, передает РИА "Новости".

По мнению Хамзаева, алкоголь под Новый год - это "фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан".

"Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру", - сказал Хамзаев.

Он считает, что стоит сделать все культурно-досуговые мероприятия в праздники - кинотеатры, музеи, театры, спортивные комплексы - бесплатными. Это нужно, полагает депутат,чтобы граждане "не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем". Хамзаев намерен обратиться по этому поводу в Минкульт.

"Тогда мы людей из дома "вытолкаем" и от "бутылки" оттянем", - убежден парламентарий.

По словам Хамзаева, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники. Он сообщил, что на него пригласят представителей МВД, прокуратуры, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава, Минтруда.