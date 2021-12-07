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Муниципал 11:03

Мундеп Лаврова попросила Собянина спасти кинотеатр "Москва" в Петербурге

фото ЗакС политика Мундеп Лаврова попросила Собянина спасти кинотеатр "Москва" в Петербурге

Депутат муниципального совета петербургского МО "Владимирский округ" Ксения Лаврова обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой взять под личный контроль судьбу кинотеатра "Москва" на Старо-Петергофском шоссе, 6.

Здание, признанное объектом культурного наследия, находится в частной собственности. Собственник, вопреки взятым на себя обязательствам, с 2008 года не смог предоставить городу проект приспособление некогда первого в СССР трехзального кинотеатра под современное использование с реставрацией и ремонтом, заметила мундеп. Объект не функционирует более 20 лет.

"Мы полагаем, что данное здание является одноименным и ярким символом города Москвы, он построен в стиле сталинского неоклассицизма, характерного для Вашего города. Просим Вас, Сергей Семенович, показать нашему губернатору, как администрация города может заботиться о своем культурном наследии. Когда здание олицетворяющее столицу нашей страны десятилетиями стоит в упадке – это позор", - написала Лаврова.

Кинотеатр "Москва" находится за пределами "Владимирского округа". Однако он расположен на землях избирательной территории, от которой Лаврова в сентябре шла в ЗакС. Экс-кандидатка рассказала ЗАКС.Ру, что жители на личных встречах неоднократно поднимали вопрос дальнейшего использования здания.

- Оно внесено в реестр объектов культурного наследия, а весомой частью моей избирательной кампании была тема связанная с реставрацией исторического центра, - отметила Лаврова.

В обращении к Собянина она отметила, что столичные власти за 10 лет смогли восстановить более 1700 объектов культурного наследия. Для Петербурга это невероятная цифра, добавила депутат.


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