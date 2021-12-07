Красимир Врански обратился в силовые ведомства из-за слежки за собой

Активист, лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански составил три идентичные жалобы, которые отправил в три силовые ведомства - Генеральную прокуратуру, а также центральные управления МВД и ФСБ. Обращение вызвано слежкой, которую он за собой обнаружил в конце предыдущей недели и в которой усматривает признаки превышения должностных полномочий со стороны силовиков. Инцидент имел место на трассе "Скандинавия": Врански вышел из своего автомобиля, чтобы поправить рамку, держащую ее государственный номер, и столкнулся с наблюдением из другой машины.

"Позже, пробив гос. номер Лады, выяснили, что машина принадлежит ФКУ "ЦХИСО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области". <...> Прошу принять меры против провокаций, подстав, нанесения ущерба мне и моему имуществу, а также родным со стороны сотрудников МВД", - пишет активист в официальном заявлении.

В течение дня, о котором он рассказывает, слежка, как утверждает Врански продолжилась: преследовавшая его "Лада" останавливалась несколько раз и в тех же местах, где останавливался активист.