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Новости 11:35

"Коммунисты России" видят смысл в организации телемостов между привитыми и непривитыми

фото ЗакС политика "Коммунисты России" видят смысл в организации телемостов между привитыми и непривитыми

Социальные противоречия между частью общества, сделавшей вакцину от коронавируса, и теми, кто пока воздерживается от прививки, можно было бы разрешить посредством проведения телемостов между ними, считают в петербургском отделении "Коммунистов России". То же относится к обладателям QR-кодов и гражданам, еще не получившим этот персональный цифровой документ.

"Формат телемоста хорош тем, что исключает заражение одной категории граждан от другой, потому что одни опасаются общаться с невакцинированными, а другие думают, что вакцинация может давать неожиданные эффекты в этом плане. Предлагаю властям Алтайского края выступить с таким проектом, как пилотным", - заявил лидер регионального отделения партии Сергей Малинкович.

По его логике, если звать на такие мероприятия компетентных или просто известных людей (юристов, врачей, депутатов), то общее напряжение в обществе, связанное с коронавирусом, будет постепенно сходить на нет. Более того, считает Малинкович, телемост - подходящий формат для того, чтобы договориться о тех или иных противоэпидемических ограничениях.


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