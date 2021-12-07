"Коммунисты России" видят смысл в организации телемостов между привитыми и непривитыми

Социальные противоречия между частью общества, сделавшей вакцину от коронавируса, и теми, кто пока воздерживается от прививки, можно было бы разрешить посредством проведения телемостов между ними, считают в петербургском отделении "Коммунистов России". То же относится к обладателям QR-кодов и гражданам, еще не получившим этот персональный цифровой документ.

"Формат телемоста хорош тем, что исключает заражение одной категории граждан от другой, потому что одни опасаются общаться с невакцинированными, а другие думают, что вакцинация может давать неожиданные эффекты в этом плане. Предлагаю властям Алтайского края выступить с таким проектом, как пилотным", - заявил лидер регионального отделения партии Сергей Малинкович.

По его логике, если звать на такие мероприятия компетентных или просто известных людей (юристов, врачей, депутатов), то общее напряжение в обществе, связанное с коронавирусом, будет постепенно сходить на нет. Более того, считает Малинкович, телемост - подходящий формат для того, чтобы договориться о тех или иных противоэпидемических ограничениях.