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Новости 12:40

Путин подписал законопроект о федеральном бюджете России на 2022-2024 годы

фото ЗакС политика Путин подписал законопроект о федеральном бюджете России на 2022-2024 годы

Президент Владимир Путин подписал законопроект о федеральном бюджете России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, доходы бюджета в 2022 и 2023 году запланированы с профицитом в 1,3 трлн рублей и 299 млрд рублей соответственно. В 2024 году запланирован дефицит бюджета в 522,6 млрд рублей.

Расходы бюджета в 2022 году составят почти 23,7 трлн рублей, в 2023-м - 25,2 трлн, в 2024-м - 26,3 трлн. 

Также в законе прописана прописана величина прожиточного минимума в России. В 2022 году его величина составит 12 654 рубля. Напомним, ранее Путин подписал законопроект о МРОТ: в 2022 году он вырастет до 13 890 рублей.

 

фото: пресс-служба Кремля


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