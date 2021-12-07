Миронов считает, что настал момент для выплаты всем россиянам замороженных пенсионных накоплений

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов вернулся к обсуждению накопительной части пенсий, которую россиянам заморозили в 2014 году. На новую инициативу его навел рост инфляции. С точки зрения политика, подоспел тот момент, когда пенсионные деньги, к которым соотечественники потеряли доступ на неопределенный срок, следует возвратить их владельцам в виде единовременных выплат.

"Пенсионную систему, существовавшую до 2013 года, уже нельзя вернуть к жизни, но деньги, которые в ней повисли, принадлежат гражданам, изъяты из их заработка. Куда бы государство их не вкладывало, их надо вернуть. Пусть граждане сами распоряжаются деньгами, оставшимися, от неудачной пенсионной реформы, пока инфляция не уничтожила остатки этих накоплений", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

Ранее Минтруд позволил подавать заявки на такие выплаты гражданам, получающим пенсию по потере кормильца и инвалидности, и тем, чей трудовой стаж недостаточен для назначения страховой пенсии по старости.

До 2014 года россияне самостоятельно выбирали, как использовать пенсионные отчисления: для формирования накоплений или для передачи в страховую часть. После заморозки накопительной части, которая подавалась как временная мера и при этом постоянно продлевается, пенсионные взносы автоматически уходят на выплаты нынешним пенсионерам.