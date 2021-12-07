Москалькова: Граждане, которые отказываются прививаться от коронавируса, должны принять ограничения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире телеканала НТВ заявила, что считает оправданным введение ограничений для непривитых от коронавируса граждан.

"Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", - приводит слова Москальковой "Интерфакс".

По словам Москальковой, большинство граждан считает, что они должны быть защищены "от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями" коронавируса. При этом она считает, что заставлять прививаться от коронавируса граждан нельзя, "нужно побуждать людей, убеждать и с уважением относиться к их внутреннему миру".

"Но и они должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием", - заявила омбудсмен.

В Госдуму на рассмотрение были внесены два законопроект о введении QR-кодов по всей России: в транспорте и для посещения общественных мест. Регионы эту инициативу поддерживают.

фото: пресс-служба Кремля