ЕСПЧ присудил компенсацию карельскому активисту, которого преследовали после критики РПЦ

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 10 тысяч евро карельскому правозащитнику Максиму Ефимову, на что обратил внимание в своем Telegram-канале руководитель группы "Агора" Павел Чиков.

В 2011 году активист попал под уголовное преследование после газетной публикации под названием "Карелия устала от попов": ему вменили разжигание религиозной ненависти и унижение достоинства верующих и духовенства. Ефимову удалось, не дождавшись суда, получить политическое убежище в Эстонии.

ЕСПЧ указал в своем решении, что представленные в скандальной публикации факты не были опровергнуты и не могут считаться клеветой, а сама заметка не была дискриминирующей: она касалась РПЦ как организации, а не конкретных людей.

Кроме того, жалобы Ефимова, удовлетворенные ЕСПЧ, касались признания экстремистской его молодежной правозащитной организации, действовавшей в Карелии. По решению Страсбургского суда, российское государство нарушило в отношении активиста статьи 10 и 11 Европейской конвенции.