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Новости 14:35

ЕСПЧ присудил компенсацию карельскому активисту, которого преследовали после критики РПЦ

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил компенсацию карельскому активисту, которого преследовали после критики РПЦ

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 10 тысяч евро карельскому правозащитнику Максиму Ефимову, на что обратил внимание в своем Telegram-канале руководитель группы "Агора" Павел Чиков. 

В 2011 году активист попал под уголовное преследование после газетной публикации под названием "Карелия устала от попов": ему вменили разжигание религиозной ненависти и унижение достоинства верующих и духовенства. Ефимову удалось, не дождавшись суда, получить политическое убежище в Эстонии.

ЕСПЧ указал в своем решении, что представленные в скандальной публикации факты не были опровергнуты и не могут считаться клеветой, а сама заметка не была дискриминирующей: она касалась РПЦ как организации, а не конкретных людей.

Кроме того, жалобы Ефимова, удовлетворенные ЕСПЧ, касались признания экстремистской его молодежной правозащитной организации, действовавшей в Карелии. По решению Страсбургского суда, российское государство нарушило в отношении активиста статьи 10 и 11 Европейской конвенции.


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