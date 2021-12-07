Два человека погибли при стрельбе в МФЦ в Москве

Два человека погибли при стрельбе в МФЦ на юго-западе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во "ВКонтакте".

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал он.

РИА "Новости", РБК и "Интерфакс" со ссылкой на источники пишут, что огонь открыл пришедший в МФЦ "Рязанский" мужчина. ТАСС пишет, что оружие он достал после конфликта с охранником, который требовал от него надеть маску.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале ведомства подтвердила, что стрелок был задержан. По ее словам, мужчина открыл стрельбу по посетителям МФЦ и попытался скрыться. Волк подтвердила, что два человека погибли, трое ранены, в их числе - 10-летняя девочка.

Обновлено 16:05 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.