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Новости 16:42

В старинном здании на Малой Охте откроют центр адаптации бывших заключенных

фото ЗакС политика В старинном здании на Малой Охте откроют центр адаптации бывших заключенных

Пустующее аварийное здание по адресу Новочеркасский проспект, 8 к3, по плану петербургских чиновников, в ближайшем будущем преобразится. Как пишет строительное издание "Канонер", подведомственное Смольному ГКУ "Центр учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства" собирается приспособить четырехэтажку под центр адаптации граждан, отбывших реальные сроки заключения. Архитектурный проект будущего учреждения разработало ООО "Архитектурное бюро № 1".

Глядящий на Малоохтинское кладбище исторический дом возник на своем месте в самом начале XX века и включен в реестр региональных памятников КГИОП. Первоначально в нем располагались женский приют и церковь. В 2010-х годах чиновники рассматривали вариант с передачей расселенного здания психоневрологическому интернату.


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