Мундеп Кондрашов добивается того, чтобы управляющие компании отчитывались о ремонте домов в интернете

Замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов официально обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой отрегулировать прозрачность деятельности управляющих компаний. По мысли мундепа, нужно добиться, чтобы УК публиковали информацию, связанную с ремонтом в многоэтажках, на интернет-портале "Наш Санкт-Петербург".

"Сегодня тысячи петербуржцев не видят куда расходуются их средства за оплату текущего ремонта. <...> Горожане имеют право знать куда расходуются их деньги, за услуги ЖКХ", - говорится в письме.

Кондрашов хочет видеть подробный план ремонта, а также актуальные сведения о его исполнении. По его словам, это, в частности, поможет Государственной жилищной инспекции выявлять некачественные или невыполненные работы.