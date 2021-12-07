Дольщикам в Ленобласти, попавшим в наиболее трудную ситуацию, будут платить по 10 тысяч рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая на актуальную для его региона тему дольщиков недостроенного жилья, объявил о мерах поддержки некоторых из них. Решение о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей было принято после бесед с самими дольщиками, строителями, а также представителями прокуратуры.

"Нам нужно оказывать целевую помощь дольщикам, которые оказались в трудной ситуации. И действительно, 10 тыс. рублей даже может быть не такая большая сумма, потому что аренда жилья стоит гораздо больше", - приводит его слова ТАСС.

Выплаты коснутся, по подсчетам Дрозденко, только 10-15% от всех 15 тысяч дольщиков в области. В категорию людей с наиболее трудным материальным положением попадают одинокие родители, малообеспеченные и многодетные семьи. Важным параметром станет доход на одного члена семьи, о размере которого, позволяющем претендовать на выплату, сообщат позже. При этом помощь не получат те дольщики, у которых имеется жилая недвижимость, помимо приобретенного жилья в недострое.