Депутаты МО "Южно-Приморский" в третий раз не смогли выбрать главу  

Муниципальный совет МО "Южно-Приморский" 7 декабря в третий раз провел голосование по избранию главы округа. Как и на прошлых заседаниях, выбрать нового руководителя не удалось — ни один из кандидатов не набрал необходимого минимума голосов "за". Трансляция собрания мундепов проходила на странце муниципалитета "ВКонтакте".

На заседание совета явилось восемь депутатов. На пост главы МО претендовали врио главы Юрий Епифанцев (КПРФ) и самовыдвиженец Александр Часнык. Еще одна коммунистка Ирина Низовцева, которая ранее выдвигала свою кандидатуру, на заседание не пришла. Предыдущее собрание она также пропустила из-за болезни.

По итогам тайного голосования за Епифанцева подписались пятеро депутатов, за Часныка — трое. Для избрания одному кандидату нужно заручиться поддержкой минимум шести мундепов.

Перед началом выборов главы прозвучало предложение голосовать открыто, чтобы не тратить время на формирование счетной комиссии, но решили все же провести процедуру в соответствии с уставом.

Напомним, предыдущий глава округа Андрей Алескеров в сентябре 2021 года был избран депутатом Законодательного собрания от "Справедливой России – За правду". ЗАКС.Ру уже рассказывал, кто желает занять вакантное место в МО "Южно-Приморский".

Константин Леньков