Депутатов МО "Шувалово-Озерки" не пустили на публичные слушания по бюджету

Двери муниципального образования "Шувалово-Озерки" 7 декабря оказались заперты для депутатов совета Евгения Ененкова и Михаила Тихонова. В это время в помещении муниципалитета глава МО Константин Альхов проводил публичные слушания по проекту бюджета округа на 2022 год. Мундепы вызвали полицию, сообщил ЗАКС.Ру Ененков.

- В здание совета мне не попасть. По факту идет рабочее время. Идут публичные слушания, которые они транслируют "ВКонтакте". Домофон не отвечает. В замочную скважину я вижу, как сотрудники передвигаются в темноте, - рассказал Ененков.

Муниципалы вызвали полицию, чтобы написать заявление о препятствовании их деятельности. Силовикам также не удалось проникнуть в помещение муниципального образования.

Мундеп рассказал, что его коллеги по совету подавали несколько предложений по бюджету, но их отклонили. Он предположил, что глава округа не хотел, чтобы ему во время трансляции задавали неудобные вопросы.

К трансляции публичных слушаний к моменту написания материала оставили лишь шесть комментариев. Четыре из них - от Ененкова о недопуске его на слушания.

"Администрация МО "Шувалово-Озерки" старается максимально прислушиваться к мнению граждан, к их пожеланиям. Надеюсь, после проведения общественных слушаний наши депутаты поддержат главу муниципального образования и главу местной администрации и надеюсь, что бюджет будет принят и во втором и третьем чтении. Спасибо, что поучаствовали сегодня в наших публичных слушаниях сегодня. Мы всегда рады выслушать ваши предложения", - обратился Альхов к зрителям трансляции.

Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось дозвониться до муниципального образования.

Константин Леньков / фото: Евгений Ененков