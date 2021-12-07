Титов: Две трети компаний не вернулись к допандемийным показателям

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов представил результаты недавнего исследования, проведенного его коллегами. Согласно этим данным, 69% фирм до сих пор не смогли выйти на уровень финансовых показателей последнего допандемийного года (2019-го).

"Мы провели новые социологические опросы, регулярно опрашиваем бизнес, пока мы не чувствуем уверенно того, что мы вышли из кризиса, и бизнес этого не чувствует", - приводит его слова "Интерфакс".

При этом столь суровая мера, как вынужденное закрытие того или иного предприятия, остается редким явлением, подчеркнул Титов. Таких примеров опросы выявили всего 3%.