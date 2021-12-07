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Глава СПЧ просит Собянина убрать висящие в метро указатели на узбекском и таджикском языках

фото ЗакС политика Глава СПЧ просит Собянина убрать висящие в метро указатели на узбекском и таджикском языках

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, апеллируя к многочисленным жалобам граждан, обратился с официальным письмом к столичному мэру Сергею Собянину. В нем Фадеев просит избавить город от тех указателей на станции метрополитена "Прокшино", которые исполнены на таджикском и узбекском языках. По мнению Фадеева, это особенно раздражает москвичей после того, как Единый миграционный центр Подмосковья приблизили к границам столицы, разместив его в Сахарово.

"Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком", - гласит один из доводов, изложенных на сайте СПЧ.

Кроме того, автор обращения сомневается, что смущающие его указатели "согласуются с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком" и с положением федерального законодательства об основном государственном языке.


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