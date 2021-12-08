Строительство нового Центра им. Курёхина обойдётся Петербургу в 3,8 млрд рублей

Комитет по госзаказу Петербурга выбрал подрядчика строительства нового Центра современного искусства им. Сергея Курёхина с начальной стоимостью 3,8 млрд рублей.

Контракт достался ООО "ПСБ "Жилстрой", которое снизило изначальную цену на 27 688 рублей.

Учредителем компании-победителя являются владельцы структур "БФА Девелопмент" — Людмила Коган, Александр Кретов и другие. Ранее ПСБ "Жилстрой" уже получал господряды на сумму 8,2 млрд рублей — в том числе на реконструкцию библиотеки им. Маяковского на Фонтанке.

Добавим, Смольный не мог найти подрядчика возведения Центра им. Курёхина начиная с 2011 года.

Новое здание должно появиться на месте снесённого кинотеатра "Прибой" на Среднем пр. В.О., 93.

Фото: kuryokhin.net