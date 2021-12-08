РБК: Россияне назвали Горбачёва, Сталина и Ельцина главными атигероями СССР

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, согласно которому были выявлены наименее любимые нынешними жителями страны видные граждане СССР. Результаты изыскания приводит РБК.

Из всех советских деятелей наибольшую антипатию у россиян вызывает последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв (20% голосов).

На второй позиции антирейтинга расположились Иосиф Сталин, Никита Хрущёв и экс-глава НКВД Лаврентий Берия, набравшие по 11% голосов.

На третьем месте - первый президент РФ Борис Ельцин (9%).

Третью позицию по антипатиям россиян занял первый президент РФ Борис Ельцин (9%).

В то же время абсолютным героем СССР в умах россиян остался лётчик-космонавт Юрий Гагарин (41%).

За ним по уровню симпатии расположился "маршал Победы" Георгий Жуков (22% голосов), а на третьей позиции вновь оказался Сталин (20%).

По мнению советника гендиректора ВЦИОМ Елены Михайловой, несмотря на репрессии и режимность страны Сталин ассоциируется у граждан и с "позитивным опытом прошлого (прежде всего победой в Великой Отечественной войне)".