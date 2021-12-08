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Петербургские активисты раздали прохожим "каски Беглова" в качестве защиты от сосулек

фото ЗакС политика Петербургские активисты раздали прохожим "каски Беглова" в качестве защиты от сосулек

Активисты из движения "Молодой Петербург" попытались привлечь дополнительное внимание горожан к проблеме зимней уборке и ее недостаткам. Прохожим вручали защитные головные уборы с надписью "Маска Беглова "Антисосули"".

Кроме того, участники перфоманса попозировали в маске губернатора Александра Беглова, изображая его карающим людей при помощи сосулек.

"Ледяные глыбы множатся и растут, а коммунальщики будто застыли в ожидании команды сверху, которой всё нет. <...> Ходят легенды, ледяные гирлянды - дело рук "ЧЕЛОВЕКА-СОСУЛЬКИ". Он буквально подстерегает жителей на каждом шагу, норовя обрушить на головы всю мощь петербургской непогоды", - говорится в комментарии к акции.

Напомним, что на неделе сам губернатор признал обоснованными жалобы граждан на качество уборки улиц от снега. В таком положении дел он в том числе упрекнул неправильно паркующихся автомобилистов. В понедельник 6 декабря более двух тысяч самосвалов вывезли с улиц более 45 тысяч кубометров снега.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте


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