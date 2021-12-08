ВС РФ отменил приговор экс-членам БОРН по делу об убийстве журналистки Бабуровой и адвоката Маркелова

Верховный суд РФ решил отменить и направить на новое рассмотрение дело экс-членов радикальной неонацистской группировки БОРН Никиты Тихонова и Евгении Хасис, которых обвинили в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой.

"Избрать осужденным меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта", — цитирует "Новая газета" постановление президиума ВС РФ.

Журналистов до процесса не допустили, несмотря на отсутствие грифа секретности в деле, уточняет корреспондент издания.

Решение ВС РФ обосновано постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который счёл, что разбирательство подлежит пересмотру.

Приговорённый к пожизненному заключению Тихонов и получившая 18 лет колонии Хасис направили в Страсбургский суд жалобу, в которой сообщили, что в их отношении была нарушена статья 6 Европейской конвенции о праве на справедливый суд. Осуждённые обратили внимание ЕСПЧ на заявление одной из экс-членов коллегии присяжных Анны Добрачёвой, взявшей в ходе рассмотрения дела самоотвод.

По утверждению Добрачёвой, в коллегию якобы были включены граждане, которые могли оказывать давление на остальных присяжных. По мнению Тихонова и Хасис, в суде таким образом был нарушен принцип, согласно которому присяжные не должны рассматривать никакие доказательства, доводы и сведения об обвиняемых, кроме тех, о которых они получили сведения только в зале суда.

Российские власти в ответ заявляли, что демарш Добрачёвой является провокацией со стороны адвокатов Тихонова и Хасис. На данное обстоятельство как минимум указывало то, что женщину интервьюировал журналист Евгений Левкович, который в ходе процесса давал показания в качестве свидетеля защиты. Кроме того, он регулярно писал статьи в поддержку экс-членов БОРН.

Невзирая на это, ЕСПЧ решил, что в России суд не изучил показания Добрачёвой достаточно внимательно и не принял мер для рассмотрения изложенных ей фактов.

Как итог, Страсбургский суд счёл, что его выводы уже представляют собой достаточную компенсацию морального вреда Хасис и Тихонову и отказался присуждать им указанные в заявлении средства в размере 1 млн евро каждому.

Вердикт ЕСПЧ вынудил ВС РФ возобновить производство по уголовному делу экс-членов БОРН.

Напомним, Никита Тихонов, будучи членом националистической группировки БОРН, застрелил Маркелова и Бабурову в центре Москвы 19 января 2009 года. Он был приговорён к пожизненному заключению, а Евгения Хасис, как его соучастница, получила 18 лет колонии.