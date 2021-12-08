В России и Петербурге продолжает снижаться суточная заболеваемость от коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 30 752 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 344 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1179 человека (на три меньше, чем накануне). Сумели поправиться 36 976 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3004 новых больных, в Петербурге — 2209 (на 172 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 1854. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 3836 человек с коронавирусом и скончалось 49 (накануне — 51).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.