ВС счел допустимой и достаточной фотофиксацию "безмасочников" для назначения штрафов

Верховный суд РФ, изучив конфликтный случай в столичном магазине, постановил, что нарушающих масочный режим граждан можно фотографировать без их согласия и использовать фотографию для назначения штрафа. Именно так поступили с продавцом магазина в районе Люблино зашедшие в магазин чиновники районной управы и назначившие ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом", - говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям ВС, на которое ссылается РИА "Новости".

При этом, разобрав типичный инцидент в магазине, Верховный суд решил, что ситуация очевидная и не требует проведения экспертизы фотографии, административного расследования, а также привлечения понятых.