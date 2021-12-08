В Совете МО заявили об отсутствии планов по укрупнению муниципалитетов Петербурга

Депутат ЗакСа от "Единой России" и председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, выступая 8 декабря на "муниципальном часе" в Мариинском дворце, высказался о слухах на тему укрупнения муниципалитетов города.

Единоросс заявил, что в городском парламенте и в местных советах ведутся только дискуссии о наделении органов местного самоуправления дополнительными полномочиями.

- Других глобальных планов по реформированию у нас нет. Есть только разговоры в Telegram-каналах, которые я вам советую не читать, - заявил Беликов.

Напомним, слухи о грядущем укрупнении муниципалитетов в Петербурге появились на фоне информации о работе над поправками в федеральное законодательство об органах местного самоуправления в соответствии с вступившими в силу поправками к Конституции.

Сергей Еремеев