Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 11:55

В Совете МО заявили об отсутствии планов по укрупнению муниципалитетов Петербурга

фото ЗакС политика В Совете МО заявили об отсутствии планов по укрупнению муниципалитетов Петербурга

Депутат ЗакСа от "Единой России" и председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, выступая 8 декабря на "муниципальном часе" в Мариинском дворце, высказался о слухах на тему укрупнения муниципалитетов города.

Единоросс заявил, что в городском парламенте и в местных советах ведутся только дискуссии о наделении органов местного самоуправления дополнительными полномочиями.

- Других глобальных планов по реформированию у нас нет. Есть только разговоры в Telegram-каналах, которые я вам советую не читать, - заявил Беликов.

Напомним, слухи о грядущем укрупнении муниципалитетов в Петербурге появились на фоне информации о работе над поправками в федеральное законодательство об органах местного самоуправления в соответствии с вступившими в силу поправками к Конституции.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама