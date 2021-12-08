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Новости 12:18

Бельский о лишении муниципалов полномочий: Пока в выигрыше партия "Яблоко"

фото ЗакС политика Бельский о лишении муниципалов полномочий: Пока в выигрыше партия "Яблоко"

Во время "муниципального часа" в парламенте Петербурга 8 декабря депутат от "Яблока" Борис Вишневский задал выступающим вопросы о случаях досрочного лишения полномочий мундепов после обращений в муниципальные советы главы города Александра Беглова.

Беглов указывал на якобы существенные нарушения в декларациях о доходах и имуществе народных избранников и просил лишить этих людей мандатов. Таким образом вне советов остались несколько известных оппозиционеров, ставших мундепами в 2019 году.

На претензии Вишневского отреагировал спикер ЗакСа Александр Бельский. Он напомнил, что на днях после лишения депутатских полномочий и.о. главы МО "Остров Декабристов" Владимира Барканова из-за обращения Беглова главой этого муниципалитета стал "яблочник" Алексей Захаров.

- Пока в выигрыше партия "Яблоко", - заметил Бельский. 

Напомним, в МО "Остров Декабристов" совет не мог собраться полным составом более двух лет. Муниципалитетом сначала руководила Ольга Погосян, лишенная мандата по решению суда. Против ее команды выступали депутаты от "Яблока" и экс-глава МО Барканов. Когда руководящее место занял сам Барканов, его лишили полномочий депутата голосами мундепов от "Яблока" и "Единой России".

Сергей Еремеев


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