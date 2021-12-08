Дегтярев поручил подчиненным удвоить ВНП Хабаровского края

На заседании правительства Хабаровского края губернатор Михаил Дегтярев распорядился удвоить валовой национальный продукт региона к 2026 году, передает "Интерфакс". Он ожидает, что к этому же времени население Хабаровска преодолеет миллионную отметку. Для того, чтобы стать самой преуспевающей территорией на Дальнем Востоке, по мнению Дегтярева, нужно делать ставку на амбициозные инвестпроекты, например, на строительство Тихоокеанской железной дороги за счет частных средств.

"В стадии реализации сегодня 130 проектов с объемом инвестиций более 2,5 трлн рублей. Это создаст порядка 40 тысяч новых рабочих мест в ближайшие пять лет", - обосновал свое стремление к удвоению ВНП губернатор.

Для того, чтобы увеличить население Хабаровска в полтора раза, в регионе обновят парк пассажирских самолетов и увеличат транспортную доступность самых удаленных мест края: ожидается, что к 2026 году до любой точки можно будет долететь за четыре часа.

"Расширяясь на восток и на север, мы сформируем новые микрорайоны, планируется масштабная реновация застроенных территорий через механизмы комплексного развития территорий. В крае готова нормативная база для запуска этого механизма", - добавил член ЛДПР.

В планы правительства региона также входит запустить поезд "Ласточка" по маршруту Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань и починить около 800 км автодорог.

"В итоге Хабаровский край должен войти в 20-ку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата уже в 2026 году", - подытожил Дегтярев.

фото: ldpr.ru