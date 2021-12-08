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Новости 12:55

Петербургское заведение включили в десятку лучших баров мира

фото ЗакС политика Петербургское заведение включили в десятку лучших баров мира

В авторитетном рейтинге питейных заведений The Worldʼs 50 Best Bars, обновляющемся в конце каждого года, вновь нашлось место для петербургского бара El Copitas, позиционирующего себя как мексиканский.

Но если в предыдущие годы заведение оказывалось на 27 строчке, то сейчас ему присудили восьмое место.

В El Copitas, расположенный на Колокольной улице в центре города, невозможно попасть "с улицы", не записавшись заранее. На сайте международного рейтинга о заведении говорится как о "крохотном потайном подвале", в котором сосредоточено "мексиканское гостеприимство в микромире".


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