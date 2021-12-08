В Петербурге задержали владельца "Рив Гош" и "Юлмарт" Августа Мейера

Петербургские правоохранители задержали владельца компании "Рив Гош" Августа Мейера и его супругу Инну Мейер, информирует "Коммерсант". Обоих подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.

Мейер также является совладельцем "Юлмарта" — некогда одного из крупнейших ритейлеров в России. Несколько лет назад Сбербанк предоставил супругам Мейер 2,3 млрд рублей кредита как раз для развития компании.

Первым фигурантом уголовного дела о хищении банковских средств стал ещё в 2017 году другой совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин.

На данный момент супругов Мейер допрашивают в петербургском управлении Следственного комитета в статусе подозреваемых.

"Ъ" пишет, что со структур "Юлмарта" уже удалось взыскать 1 млрд рублей в Арбитраже Петербурга.

Начиная с 2016 года компания пребывает в состоянии затянувшегося между Костыгиным и Мейером конфликта. Они оба являются мажоритарным акционерами фирмы (владеют 61,5% ритейла), остальная часть принадлежит Михаилу Васинкевичу. "Юлмарт" потерял позиции на рынке ввиду различий акционеров во взглядах на его будущее развитие. С 2020 года компания фактически прекратила свою деятельность.