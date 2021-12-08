ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:13

ЗакС окончательно принял закон о проведении градостроительных слушаний в онлайн-формате

фото ЗакС политика ЗакС окончательно принял закон о проведении градостроительных слушаний в онлайн-формате

Законодательное собрание Петербурга 8 декабря утвердило в третьем чтении инициативу Смольного, согласно которой обсуждение проекта генерального плана города пройдет в онлайн-формате.

Документ продлевает до конца 2022 года ограничения на очные обсуждения градостроительной документации. Они были наложены еще в первой половине 2020 года под предлогом пандемии коронавируса.

Оппозиционные депутаты ЗакСа критиковали законопроект городского правительства, обращая внимание на то, что спортивные мероприятия и отдельные праздники в Петербурге проводятся, причем порой в гораздо больших масштабах. Представитель "Яблока" Борис Вишневский предлагал обсуждать Генплан в "удаленном" формате только в случае объявления чрезвычайной ситуации, а при режиме повышенной готовности — очно. Принятие поправки заблокировали представители "Единой России", ЛДПР и "Новых людей".

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама