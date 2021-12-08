ЗакС окончательно принял закон о проведении градостроительных слушаний в онлайн-формате

Законодательное собрание Петербурга 8 декабря утвердило в третьем чтении инициативу Смольного, согласно которой обсуждение проекта генерального плана города пройдет в онлайн-формате.

Документ продлевает до конца 2022 года ограничения на очные обсуждения градостроительной документации. Они были наложены еще в первой половине 2020 года под предлогом пандемии коронавируса.

Оппозиционные депутаты ЗакСа критиковали законопроект городского правительства, обращая внимание на то, что спортивные мероприятия и отдельные праздники в Петербурге проводятся, причем порой в гораздо больших масштабах. Представитель "Яблока" Борис Вишневский предлагал обсуждать Генплан в "удаленном" формате только в случае объявления чрезвычайной ситуации, а при режиме повышенной готовности — очно. Принятие поправки заблокировали представители "Единой России", ЛДПР и "Новых людей".

Сергей Еремеев