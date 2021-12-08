ЗакС не захотел убирать норму о возможности закрыть открытое голосование

Законодательное собрание Петербурга 8 декабря в рамках второго чтения законопроекта о поименном голосовании рассмотрела поправки в этот документ.

В частности, исправили норму, согласно которой по решению большинства депутатов результаты волеизъявления парламента можно будет не выводить на табло. Согласно изначальной редакции, для инициирования закрытия голосования была необходима группа из пяти депутатов и последующее одобрение более трети ЗакСа. В новой норме прописано, что необходимо будет согласие большинства депутатов. Поправку внесли Марина Шишкина ("Справедливая Россия") и Денис Четырбок ("Единая Россия"). Напомним, из 50 мест в городском парламенте у "Единой России" — 30.

Представители "Яблока" Борис Вишневский и Александр Шишлов предлагали вообще убрать спорный пункт из проекта постановления. Их предложение не поддержали.

Была принята поправка лидера фракции КПРФ Романа Кононенко. Он предложил прописать в регламенте, что все результаты поименных голосований должны публиковаться в интернете.

Кроме того, по предложению единороссов Юрия Гладунова и Дениса Четырбока ЗакС уточнил, что выводить в печать итоги "поименки" должны не в течение часа после подведения итогов голосования, а в течение дня.

Сергей Еремеев