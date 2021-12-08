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Новости 14:12

Госдума окончательно одобрила законопроект о расширении полномочий полиции

фото ЗакС политика Госдума окончательно одобрила законопроект о расширении полномочий полиции

Депутаты Государственной думы окончательно одобрили проект закона о расширении полномочий полиции. Документ размещён на сайте нижней палаты федерального собрания.

После вступления закона в силу у силовиков появятся новые возможности. К примеру, они смогут открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить, как угрозу.

Также силовики наделяются полномочием оцеплять дома, вскрывать личные автомобили граждан, если это необходимо для спасения жизни, задержания преступника, обеспечения безопасности на массовых меропориятиях, ЧП или угрозе теракта.

Кроме того, они будут иметь право на личный досмотр граждан и ТС, если у них есть основания полагать сокрытие "предметов хищения". Раньше такое было возможным только при подозрении на наличе оружие, наркотиков и запрещённых веществ.

Наконец, полиции разрешается проникать в жилые дома и на земельные участки для задержания преступника или подозреваемого в преступлении.

Расширить полномочия полиции предложило в 2020 году российское правительство.


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