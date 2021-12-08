Парламент Петербурга одобрил законопроект о QR-кодах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 декабря одобрило федеральную инициативу о допуске в общественные места по QR-кодам.

Проект закона направила в регионы Госдума. В ЗакСе его представил единоросс Александр Ржаненков.

Документ раскритиковали депутаты от "Яблока" и КПРФ. "Яблочник" Борис Вишневский заявил, что вместо новых ограничений и запретов нужно начать ответственно следить за соблюдением масочного режима и допустить в Россию иностранные вакцины для желающих привиться ими.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко продемонстрировал папки с 5 тысячами подписей противников введения QR-кодов. По его словам, их коммунисты собрали за неделю.

- Добровольная вакцинация была провалена из-за снижения доверия граждан к государству и СМИ, - сказал Кононенко.

Он также заявил о развале медицины в следствие оптимизации сферы здравоохранения.

- 160 лет назад было отменено крепостное право. Сейчас жители просят депутатов не вводить "куарпостное" право, - отметил другой представитель компартии Алексей Зинчук.

Проект федерального закона о допуске в общественные места по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или недавно перенесенный COVID-19, вместе с законопроектом о допуске по QR-кодам в общественный транспорт, в середине ноября подготовило правительство. Госдума решила предварительно направить документ на одобрение региональными парламентами. Ржаненков отметил, что инициативу, связанную с ограничениями на транспорте, в регионы не отправляли.

В некоторых субъектах обсуждение законопроекта прошло скандально. Например, в Северной Осетии инициативу одобрили только со второй попытки, а в Ленинградской области зал заседания покинула фракция КПРФ, представителям которой не дали слова.

В Петербурге противники QR-кодов направили сотни обращений депутатам ЗакСа с просьбой проголосовать против документа. Они говорили о планах властей ввести сегрегацию населения.

К общественным местам, доступ в которые оставят только для вакцинированных и переболевших, предлагается отнести заведения общепита, учреждения культуры, объекты розничной непродовольственной торговли, а также места проведения массовых мероприятий. За региональными властями остается право дополнить этот список.

В парламенте Петербурга законопроект в целом поддержали 34 депутата. 13 были против, один воздержался, еще двое не голосовали. Голосование проводилось в поименном режиме.

Сергей Еремеев