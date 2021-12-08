Зверев единственный из фракции КПРФ в ЗакСе не голосовал против законопроекта о QR-кодах

Фракции "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР в парламенте Петербурга в полном составе поддержали проект федеральной инициативы о допуске в общественные места по QR-кодам.

Представители остальных фракций, согласно данным о поименном голосовании, были против. Выделились лишь воздержавшиеся член фракции КПРФ Борис Зверев и эсер Любовь Менделеева.

Поименно за проект постановления об одобрении федеральной инициативы голосовали только в первом чтении. Однако во втором результаты были иные. Воздержался только один человек, против высказались уже не 12, а 13 депутатов, двое не голосовали вообще.

Сергей Еремеев