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Новости 15:42

Зверев единственный из фракции КПРФ в ЗакСе не голосовал против законопроекта о QR-кодах

фото ЗакС политика Зверев единственный из фракции КПРФ в ЗакСе не голосовал против законопроекта о QR-кодах

Фракции "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР в парламенте Петербурга в полном составе поддержали проект федеральной инициативы о допуске в общественные места по QR-кодам. 

Представители остальных фракций, согласно данным о поименном голосовании, были против. Выделились лишь воздержавшиеся член фракции КПРФ Борис Зверев и эсер Любовь Менделеева. 

Поименно за проект постановления об одобрении федеральной инициативы голосовали только в первом чтении. Однако во втором результаты были иные. Воздержался только один человек, против высказались уже не 12, а 13 депутатов, двое не голосовали вообще.

Сергей Еремеев


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Упоминаемые персоны
Зверев Борис Александрович 
Менделеева Любовь Юрьевна 

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