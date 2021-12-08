Топонимическая комиссия Петербурга договорилась о новых названиях для семи скверов и садов

На заседании Топонимической комиссии при петербургском комитете по культуре ее члены 8 декабря одобрили семь названий для безымянных скверов и садов в различных районах города.

Так, на севере Петербурга, в Выборгском районе Вишневым садом станет в ближайшее время зеленая зона возле дома №20 по Костромскому проспекту. Отмечается, что жители, активно выращивающие фруктовые деревья в этом месте, сами обратились в комиссию с такой заявкой. В том же районе, между домами 7 и 13 по улице Композиторов появится сквер Соллертинского в память о музыковеде Иване Соллертинском.

В Центральном районе, на переекрестке Тверской и Кавалергардской улиц появится сквер имени государственного деятеля петровской эпохи Павла Ягужинского. Это решение объясняется приближением 300-летия со дня основания отечественной прокуратуры.

В Кировском районе, на улице Ивана Черных безымянная зеленая зона станет сквером Студенческих отрядов. В самом начале Бухарестской улицы (Фрунзенский район) появится Геодезический сквер. В Красном Селе скверу между улицей Освобождения и Бронетанковой улицей присвоят имя героя ВОВ Александра Мнацаканова.

Наконец, в Невском районе увековечат имя народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, ушедшего из жизни в начале года. Сквер его памяти появится рядом с его ленинградским жильем, возле дома 30 по Ивановской улице.