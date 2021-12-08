ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:46

Беглов и глава Минпросвещения приняли участие в петербургской акции "Ёлка добра"

фото ЗакС политика Беглов и глава Минпросвещения приняли участие в петербургской акции "Ёлка добра"

На территории Петербурга появятся двадцать три "Ёлки добра", украшенные пожеланиями сирот, а также ребят из многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

Деревья, на которых юные горожане смогут разместить свои новогодние мечты, будут установлены в Смольном, Невской ратуше, Законодательном собрании, районных администрациях и торговых комплексах, уточняет "Петербургский дневник".

"В канун Нового года мы продолжаем традицию, заложенную президентом страны, – он принял участие в общероссийской акции "Ёлка желаний". В нашем городе проводится аналогичная новогодняя акция – "Ёлка добра". Этой замечательной доброй традиции уже несколько лет", – высказался по случаю Беглов.

На сегодняшний день на 23 ёлках уже висят не менее 1200 пожеланий от юных горожан, добавили в Смольном.

"Наступает самое важное, немножко волшебное время, когда каждый взрослый может почувствовать себя Дедом Морозом и исполнить желания наших детей. Каждый, кто в эти дни окажется в Смольном, в Невской ратуше, в других местах, где установлены ёлки, может снять открытку и помочь ребенку осуществить его мечту", – напутствовал Беглов.

Петербургский глава и министр просвещения уже сняли два пожелания с ёлки: им достались пожелания двух девочек, одна из которых попросила подарочную карту в детский магазин, а другая – кукольный домик.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама