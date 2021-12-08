Беглов и глава Минпросвещения приняли участие в петербургской акции "Ёлка добра"

На территории Петербурга появятся двадцать три "Ёлки добра", украшенные пожеланиями сирот, а также ребят из многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

Деревья, на которых юные горожане смогут разместить свои новогодние мечты, будут установлены в Смольном, Невской ратуше, Законодательном собрании, районных администрациях и торговых комплексах, уточняет "Петербургский дневник".

"В канун Нового года мы продолжаем традицию, заложенную президентом страны, – он принял участие в общероссийской акции "Ёлка желаний". В нашем городе проводится аналогичная новогодняя акция – "Ёлка добра". Этой замечательной доброй традиции уже несколько лет", – высказался по случаю Беглов.

На сегодняшний день на 23 ёлках уже висят не менее 1200 пожеланий от юных горожан, добавили в Смольном.

"Наступает самое важное, немножко волшебное время, когда каждый взрослый может почувствовать себя Дедом Морозом и исполнить желания наших детей. Каждый, кто в эти дни окажется в Смольном, в Невской ратуше, в других местах, где установлены ёлки, может снять открытку и помочь ребенку осуществить его мечту", – напутствовал Беглов.

Петербургский глава и министр просвещения уже сняли два пожелания с ёлки: им достались пожелания двух девочек, одна из которых попросила подарочную карту в детский магазин, а другая – кукольный домик.