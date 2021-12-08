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Новости 19:15

Рост цен на продукты в России замедлился, мясо стало дешеветь

фото ЗакС политика Рост цен на продукты в России замедлился, мясо стало дешеветь

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке, имевшую место за минувшие семь дней. В целом они замедлили свой еженедельный рост: если 1 декабря он оценивался в 0,46%, то в свежем отчете фигурирует показатель 0,07%.

Из продовольственных товаров наибольший рост в розничной цене продемонстрировали огурцы (+4,92%), капуста (+4,82%), яйца (+1,16%), гречка (+1,12%), пшено (+1,09%), макароны (+0,83%), сливочное масло (+0,82%), колбаса и маргарин (+0,78%), сахар (+0,73%), конфеты (+0,69%).

Напротив, подешевели за неделю такие продукты, как помидоры (-3,38%), лук (-0,71%), свинина (-0,67%), курица (-0,36%), яблоки (-0,24%), картофель (-0,17%).


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