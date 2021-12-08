"Фонтанка": Петербуржцам, переболевшим COVID-19 неофициально, могут запретить выдачу QR-кодов

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова критически смотрит на практику выдачи QR-кодов об иммунизации от коронавируса гражданам, переболевшим инфекцией без обращения к врачу. Об этом пишет, ссылаясь на два своих источника, издание "Фонтанка". Есть версия, что причиной тому - статистика: "лишние" переболевшие портят общую картину по коронавирусу. Как сообщают источники издания, свою позицию Башкетова изложила в письме к губернатору Александру Беглову от 2 декабря. Глава регионального управления Роспотребнадзора, по их сведениям, добивается отмены сложившейся в городе практики.

Впрочем, QR-коды неофициально переболевшим медучреждения и без того выдают неохотно. На трудности с их получением, в частности, жалуются посетители поликлиник Невского, Кировского, Адмиралтейского и Выборгского районов. Проблемы возникают у граждан, которые, как и положено, предъявляют результаты ПЦР-тестов и КТ-исследований, сделанных во время болезни и после выздоровления.

По данным профильного комитета Смольного, датированным серединой ноября, из примерно тысячи заявок на получение QR-кода от переболевших коронавирусом неофициально удовлетворили только половину.

"В санитарных правилах написано, что инфекционное заболевание, особенно COVID-19, должно быть зарегистрировано в день обращения пациента. <...> Тем, кто болел неофициально, эпидномер не дадут. Если же мы занесем человека без эпидномера, это будет плохо для статистики", - рассказал источник "Фонтанки".

Собеседники издания предполагают, что двоякая ситуация объясняется отсутствием четкой позиции по этому вопросу у федерального центра. Пока присвоение QR-кодов неофициально переболевшим является сугубо инициативой региональных властей, и в результате некоторые медучреждения не решаются следовать ей в полной мере.