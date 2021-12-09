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Новости 10:56

В Петербурге 75% фитнес-клубов не смогли получить "пандемийные" скидки на аренду

фото ЗакС политика В Петербурге 75% фитнес-клубов не смогли получить "пандемийные" скидки на аренду

Большей части — 75% — петербургских фитнес-клубов не удалось договориться о предоставлении скидки на аренду в пандемию: в городе ситуация с данной сферой бизнеса оказалась гораздо печальнее, чем в других регионах России, рассказали РБК в Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

Наибольший кризис пережили клубы, которым собственники помещений вообще отказались идти навстречу, не предоставив ни скидок, ни рассрочек на оплату.

"Снижение арендных ставок — одно из направлений, в котором мы ведём системную работу, чтоб отрасль могла выжить в условиях ввода QR-кодов, локдаунов и других "ковидных" ограничений", — поделилась глава АОФИ Ольга Киселёва.

Согласно проведённым опросам, разным клубам предоставляли разные скидки: одним удалось получить от 80 до 100%, другим предоставили лишь 10%. По словам гендиректора УК "Адамант" Сергея Маниса, он систематически продолжает получать запросы на предоставление арендных скидок от клубов, которым он сдаёт помещения.

"Как и в любом другом подобном случае, наш приоритет — достижение таких договорённостей, которые позволили бы арендатору пережить непростой период в его деятельности. Скидки по операторам фитнеса доходили до 70%", — сообщил Манис.

Все опрошенные РБК эксперты заявили о кризисе в отрасли, которая как никогда нуждается в государственной поддержке.


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