Экс-главу Федерации вольной борьбы Петербурга арестовали по делу об убийстве в начале 1990-х годов

Октябрьский суд Петербурга арестовал бывшего главу петербургской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу до 6 февраля 2022 года по обвинению в убийстве в 1993 году, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. По этому же делу суд арестовал Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля.

По версии следствия, вечером 16 августа 1993 года Кулибаба из личной неприязни решил убить двух человек и в качестве исполнителей привлек своих знакомых — Карпинского, Мотыля, а также Аристова. Следствие считает, что Кулибаба передал им два автомата АК-74-У, доставил соучастников к месту преступления, и те застрелили своих жертв во дворе дома 16 по улице Фрунзе. По данным следователей, Аристов выстрелил не менее 10 раз в одну жертву, Карпинский — не менее 16 в другую.

В суде Кулибаба настаивал, что все "вопиющая ложь".

"Тут не липа. Кусты смородины!" - заявил он.

Защита Кулибабы считает, что доказательств причастности нет. Они указали, что "нет надписи на асфальте кровью "Меня убил Кулибаба".

Кулибаба был задержан 7 декабря, на следующий день его признали виновным по ч. 4 ст.17-п.з ст.102 УК РСФСР.

В начале 2010-х годов Кулибабу уже судили по обвинению в организации убийства: его обвиняли в смерти директора охранного предприятия "Каскад" Вадима Чечеля. Тогда присяжные заседатели признали Кулибабу невиновным, и суд оправдал его.