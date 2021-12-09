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Новости 11:53

В России выявили наименьшее количество новых случаев COVID-19 с середины октября

фото ЗакС политика В России выявили наименьшее количество новых случаев COVID-19 с середины октября

В России за последние сутки выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это наименьшее значение с середины октября.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зафиксировано 9 925 806 случаев заболевания. По официальным данным, на 9 декабря от коронавируса умерли 286 004 россиянина: 1 181 летальный исход зарегистрирован за последние сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. На первом месте Москва: там за сутки выявили 2 948 случаев COVID-19. На втором — Петербург, где заболели еще 2 111 человек. На третьем —- Подмосковье: там заразились еще 1 616 граждан.

 


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