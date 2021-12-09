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Новости 12:18

"Мощный толчок к развитию": Экс-мэр Архангельска предложил переименовать город в Путинград

фото ЗакС политика "Мощный толчок к развитию": Экс-мэр Архангельска предложил переименовать город в Путинград

Бывший мэр Архангельска Александр Донской выступил с инициативой о переименовании столицы Поморья: по мнению управленца, городу больше подходит имя действующего президента страны. Соображениями на тему он поделился в разговоре с изданием 29.ru.

"Есть более полезное для нас изменение названия. Мы должны переименоваться в Путинград. Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить", — обосновал свою мысль Донской.

На переименовании Архангельска идеи бывшего мэра не закончились. Он уверен, что изменения должно коснуться всего Поморья.

"Я думаю, можно объединить эти две вещи — область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области", — заключил Донской.


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