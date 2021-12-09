МВД: Дело экс-губернатора Пензенской области Белозерцева связано с контрактами по борьбе с коронавирусом

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и владельца фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля в том числе связано с предоставлением преимуществ на аукционах контрактов по оказанию медицинских услуг в рамках борьбы с коронавирусом, заявил в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

Следствие считает, что Борис и Евгения Шпигель с Антоном Колосковым передавали взятки Белозерцеву через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова. По словам Курносенко, таким образом были переданы автомобиль Mercedes Benz V250D 4 MATIC стоимостью более 5 млн рублей, который формально находился в лизинге ООО "Биотэк", наручные часы Breguet не менее чем за 5 млн и крупные денежные суммы. В ответ фармацевтическим компаниям предоставлялись преимущества по заключению контрактов.

Белозерцева обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Бориса и Евгению Шпигель - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), Колоскова, Маркова и Федотова обвиняют в посредничестве. Все фигуранты дела арестованы. Общая сумма переданных взяток оценивается в 31 млн рублей.