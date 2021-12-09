ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:27

МВД: Дело экс-губернатора Пензенской области Белозерцева связано с контрактами по борьбе с коронавирусом

фото ЗакС политика МВД: Дело экс-губернатора Пензенской области Белозерцева связано с контрактами по борьбе с коронавирусом

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и владельца фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля в том числе связано с предоставлением преимуществ на аукционах контрактов по  оказанию медицинских услуг в рамках борьбы с коронавирусом, заявил в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

Следствие считает, что Борис и Евгения Шпигель с Антоном Колосковым передавали взятки Белозерцеву через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова. По словам Курносенко, таким образом были переданы автомобиль Mercedes Benz V250D 4 MATIC стоимостью более 5 млн рублей, который формально находился в лизинге ООО "Биотэк", наручные часы Breguet не менее чем за 5 млн и крупные денежные суммы. В ответ фармацевтическим компаниям предоставлялись преимущества по заключению контрактов.

Белозерцева обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Бориса и Евгению Шпигель - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), Колоскова, Маркова и Федотова обвиняют в посредничестве. Все фигуранты дела арестованы. Общая сумма переданных взяток оценивается в 31 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама