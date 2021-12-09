В Госдуме высказались о фильме Дудя про пытки

Депутат фракции "Новые люди" Антон Ткачев на заседании Госдумы 9 декабря высказался о видео на тему пыток в российских колониях и в полиции, которое снял блогер Юрий Дудь.

"Страшно и показательно не то, что в этом ролике обсуждается и какая там система, а скорее то, что вместо того, чтобы смотреть, как развиваются технологии, какие тренды в мире, какой вышел новый телефон или просто посмотреть, как другие люди играют в игры, и расслабиться, люди задумываются о том, что нужно делать, когда вам надевают пакет на голову в отделении полиции, или что необходимо говорить следователю, чтобы, как говорится на жаргоне, себя не закопать", - заявил парламентарий с трибуны.

Он напомнил, что Комитет против пыток в "заслугу" за свою работу был признан иностранным агентом. Ткачев заявил, что власти привыкли бороться с причинами, а не со следствием.

"Когда мы ставим решетки на окна кабинета, из которого выбросился запытанный человек, к сожалению, это не совсем то решение, которое показывает, как эффективно мы работаем", - добавил депутат.

Ткачев также отметил, что "Новые люди" внесли свои поправки в закон об иноагентах.

Фильм Дудя "Почему в России пытают" менее чем за двое суток на YouTube посмотрели 4,7 млн человек.

Скрин: YouTube/Вдудь