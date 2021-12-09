Владельца "Рив Гош" Августа Мейера арестовали до февраля 2022 года

Московский районный суд Петербурга арестовал владельца сети магазинов "Рив Гош" Августа Мейера до 7 февраля 2022 года по обвинению в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Мейера задержали накануне, 8 декабря. Ему вменяют два эпизода мошенничества: на 1,4 млрд и 1 млрд рублей. Вину он не признает. Сторона защиты назвала представленные доказательства набором заклинаний и мантр, не подтверждающих ничего. По версии адвокатов, это не уголовное преступление, а бизнес-конфликт.

По версии следствия, Мейер причастен к хищению 2,4 млрд рублей у Сбербанка: эту сумму взяла в кредит компания "Юлмарт", Мейер - ее совладелец.

Между совладельцами "Юлмарта" с 2016 года тянется конфликт. Мейер и Дмитрий Костыгин - мажоритарные акционеры фирмы, они владеют 61,5% компании, другая часть принадлежит Михаилу Васинкевичу. С 2020 года компания фактически прекратила свою деятельность.