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Новости 13:28

Владельца "Рив Гош" Августа Мейера арестовали до февраля 2022 года

фото ЗакС политика Владельца "Рив Гош" Августа Мейера арестовали до февраля 2022 года

Московский районный суд Петербурга арестовал владельца сети магазинов "Рив Гош" Августа Мейера до 7 февраля 2022 года по обвинению в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Мейера задержали накануне, 8 декабря. Ему вменяют два эпизода мошенничества: на 1,4 млрд и 1 млрд рублей. Вину он не признает. Сторона защиты назвала представленные доказательства набором заклинаний и мантр, не подтверждающих ничего. По версии адвокатов, это не уголовное преступление, а бизнес-конфликт.

По версии следствия, Мейер причастен к хищению 2,4 млрд рублей у Сбербанка: эту сумму взяла в кредит компания "Юлмарт", Мейер - ее совладелец. 

Между совладельцами "Юлмарта" с 2016 года тянется конфликт. Мейер и Дмитрий Костыгин - мажоритарные акционеры фирмы, они владеют 61,5% компании, другая часть принадлежит Михаилу Васинкевичу. С 2020 года компания фактически прекратила свою деятельность.

 


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