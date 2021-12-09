Жители юга России используют QR-коды от утюгов и курицы для прохода в ТЦ

Жители Ростовской области пользуются QR-кодами от бытовой техники и продуктов питания для того, чтобы попасть в магазины и торговые комплексы, делится Znak.com, ссылаясь на заявление руководителя регионального управления Роспотребнадзора Евгения Ковалёва.

Он уточнил, что охранники, выполняющие роль инспекторов, довольно формально относятся к своим задачам, в связи с чем в места массового скопления граждан часто попадают "утюги", "стиральные машины" и "курицы".

"Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке, — рассказал Ковалёв, добавив, что всё это крайне удручающе влияет на региональную эпидемическую обстановку.

Кроме того, заключил глава локального Роспотребнадзора, часто жители пренебрегают использованием СИЗ в общественных местах. При этом в Ростовской области сохраняется высокий уровень распространения COVID-19.